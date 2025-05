Schianto tremendo | 14enne scende dal bus un’auto lo travolge

Un drammatico incidente ha scosso le strade italiane quando un ragazzo di 14 anni è stato travolto da un’auto subito dopo essere sceso dal bus. L’impatto è stato di una violenza inaudita, causando gravi ferite. I soccorsi sono stati immediati, ma le condizioni del giovane sono ora estremamente critiche, suscitando preoccupazione nella comunità.

Ancora un terribile incidente sulle strade italiane. Un giovanissimo è stato investito da una vettura. L’impatto con l’auto è stato violento. Immediati i soccorsi: medici e infermieri si sono subito resi conto della gravità della situazione. Le condizioni dell’adolescente sono ora gravissime. L’impatto dopo la discesa dal pullman. Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un’automobile sulla Strada Provinciale 17, nel tratto che collega Melegnano a Sant’Angelo Lodigiano, nel territorio comunale di Casaletto Lodigiano, in provincia di Lodi. Il violento impatto si è verificato nella serata di ieri, in una zona nota come “ Stasiuneta ”, e ha avuto conseguenze drammatiche per il giovane, che si trova ora in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, il 14enne era appena sceso da un pullman di linea quando ha iniziato ad attraversare la carreggiata. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schianto tremendo: 14enne scende dal bus, un’auto lo travolge

