Schianto sull' Arceviese feriti ed auto distrutte Atterra l' eliambulanza | strada chiusa

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Sp 360 Arceviese, nei pressi di Ostra Vetere. Due veicoli si sono scontrati in contrada Barocco, causando feriti e ingenti danni alle auto. Sul posto è atterrata l'eliambulanza e la strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e le operazioni di rilievo.

OSTRA VETERE - Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle 15:00 circa, lungo la Sp 360 Arceviese. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate in zona contrada Barocco. Due le persone ferite trasportate al pronto soccorso, una con l’elisoccorso Icaro e l’altra in ambulanza. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Schianto sull'Arceviese, feriti ed auto distrutte. Atterra l'eliambulanza: strada chiusa

