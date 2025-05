Schianto sulla strada maledetta il padre morto sul colpo | gravissimi moglie e bimba di 7 mesi

Una tragedia che lascia senza parole e che spezza una giovane famiglia nel pieno della sua vita. Matteo Marcato, 34 anni, originario di Spinea ma residente da circa un anno a Oriago di Mira, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì lungo la Jesolana, tra Portegrandi e Caposile. A bordo della sua Ford viaggiava con la compagna, una donna polacca di un anno più grande, e il loro bambino di appena sette mesi. L’impatto, frontale, contro un camion che sopraggiungeva in senso opposto, non gli ha lasciato scampo. >> “Stanno già dicendo che.”. Chi vince Amici 24, il nome ‘sfugge’ così prima della finale Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri dell’Arma di Venezia, i due veicoli procedevano in direzioni contrarie. L’auto della famiglia pare si stesse dirigendo verso Mestre quando, per cause ancora da accertare, è finita fuori corsia, schiantandosi con violenza e rimanendo incastrata contro il guardrail nei pressi di un distributore. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it