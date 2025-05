Lo scontro tra un furgone e una moto all'incrocio semaforico con via Cassano d'Adda è stato fatale per una donna di 38 anni che si trovava in sella allo scooter. Ferito e sotto choc anche il 63enne alla guida del furgone 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto mortale giovedì 15 maggio in viale Ortles a Milano