Schianto in moto sul valico | 26enne soccorso con Pegaso

Un gravissimo incidente stradale ha coinvolto una moto a Stia, lungo la SP 556, intorno alle 12:55. Un giovane di 26 anni è rimasto ferito e soccorso con l'elisoccorso Pegaso. L'ennesimo episodio che tragicamente segna le strade aretine, richiamando l'attenzione su sicurezza e prudenza alla guida. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza.

Ancora un incidente sulle strade aretine. Erano le 12,55 circa quando i sanitari dell'emergenza urgenza sono intervenuti per un incidente che ha visto coinvolta una moto. Lo schianto è avvenuto a Stia, lungo la Sp 556 quasi sul valico: un giovane di 26 anni è rimasto ferito. Sul posto sono. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Schianto in moto sul valico: 26enne soccorso con Pegaso

