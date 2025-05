schianti nella bassa grave centauro cinquantenne

Reggio Emilia, 16 maggio 2025 - Due incidenti si sono verificati nel tardo pomeriggio nella Bassa. A Guastalla, sulla Cispadana, all’altezza dello svincolo per San Giacomo, si è rischiato il dramma nello schianto frontale fra due auto, pare provocato da una manovra sbagliata, con un possibile accesso alla strada in contromano. Ad avere la peggio una donna quarantenne, residente nel Mantovano, che ha riportato traumi giudicati di media gravitĂ . E’ stata raggiunta dall’ambulanza della Croce rossa locale e dall’autoinfermieristica dell’ospedale di zona per i primi accertamenti, a cui è seguito il trasferimento al pronto soccorso guastallese per completare gli accertamenti. Traumi molto piĂą lievi per gli uomini che erano a bordo dell’altra vettura. Rilievi della polizia locale. Mentre a Cadelbosco Sopra, sull’ex Statale 358, all’altezza di una stazione di servizio, si è verificato uno schianto tra una moto e un’auto. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

