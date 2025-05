Scarica rifiuti in strada fotografato da un cittadino | lo scatto arriva al sindaco

In un'azione di civismo, un cittadino di Angri ha documentato un incivile scarico di rifiuti lungo il marciapiede, vicino a una scuola. La foto, contenente la targa del veicolo, è stata inviata al sindaco Cosimo Ferraioli, che annuncia una possibile multa per il responsabile di questo gesto incivile.

Deposita rifiuti nei pressi di una scuola, in strada, lungo il marciapiede: un cittadino fotografa la targa dell'auto e la invia al sindaco. Accade ad Angri. La notizia è stata rilanciata dal sindaco Cosimo Ferraioli, in relazione ad una possibile multa destinata alla persona alla guida dell'auto. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Scarica rifiuti in strada, fotografato da un cittadino: lo scatto arriva al sindaco

Se ne parla anche su altri siti

Scarica scarti d'auto in strada, fotografato e denunciato in Procura

Come scrive msn.com: Beccato e fotografato da un cittadino mentre scarica rifiuti e scarti di auto ... un uomo ha fermato l'auto sul ciglio della strada, per poi scaricare scarti di auto, abbandonandoli contro ...

Scaricano rifiuti in strada, ammenda da 2600 a 26000 euro

Si legge su nove.firenze.it: Grazie alle fototrappole e alle indagini della polizia municipale e degli ispettori ambientali di Alia, una coppia è stata scoperta a scaricare rifiuti in strada, è stata denunciata ed è stato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bitonto: Coppia Nuda. Il Sindaco Aiutarli Non Ironizzare

Svestiti, mano nella mano, sono stati immortlati in un video mentre attraversavano alcune strade del centro di Bitonto.