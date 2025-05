Scappa dai carabinieri finisce contro una casa | gravissimo 28enne

Un grave incidente si è verificato a Brugnera, dove un 28enne di origine albanese, inseguito dai carabinieri, ha perso il controllo della sua auto. L'auto è uscita dalla strada e si è ribaltata contro la recinzione di un'abitazione, senza coinvolgere altri veicoli né passanti. Condizioni critiche per il giovane alla guida.

Incidente a Brugnera, dove un’auto è uscita di strada, terminando la corsa rovesciata su un fianco contro la recinzione di un’abitazione. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli né passanti.Al volante c'era un 28enne di origine albanese che, notato dai carabinieri per la sua guida. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Scappa dai carabinieri, finisce contro una casa: gravissimo 28enne

Ne parlano su altre fonti

Si finge Carabiniere e truffa un anziano ma mentre scappa finisce contro due militari veri: arrestato 22enne

Lo riporta fanpage.it: Un 22enne si è finto carabiniere per entrare nella casa di un anziano in centro a Milano e sottrargli oro e gioielli per un valore di oltre 12mila euro ...

Castel di Lama, finisce contro un muro poi scappa e si presenta in caserma il giorno dopo

Da msn.com: CASTEL DI LAMA Ha perso il controllo della propria auto nell’affrontare una rotatoria lungo la Salaria ed è andato a sbattere contro il muro ...

Scappa in auto dai carabinieri e si schianta contro un muro, poi spintona i militari per fuggire: denunciata

Come scrive fanpage.it: A Cremona una 53enne ubriaca è fuggita dall'alt dei carabinieri ed è stata inseguita dai militari fino a quando si è schiantata contro il muro di un ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

ELENOIRE CASALEGNO : LE PAROLE DI OPPINI CONTRO LE DONNE PI? GRAVI DELLA BESTEMMIA DI BETTARINI

?Giusto squalificare Stefano Bettarini per la bestemmia che ha pronunciato nella Casa del?Gfvip? ma trovo ancora pi? gravi le frasi pronunciate da Francesco Oppini contro le donne, in particolare contro Dayane Mello (?A Verona una cos? la violentano?, aveva detto il concorrente a proposito della modella brasiliana,? ndr ).