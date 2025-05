Scandalo dietro le sbarre | direttrice s' innamora e fa sesso con un detenuto

In un clamoroso caso di abuso di potere, Kerri Pegg, direttrice di una prigione nel Lancashire, è stata condannata a nove anni di reclusione per aver intrapreso una relazione illecita con un detenuto. Questo scandalo, ben lontano dalle trame cinematografiche, getta luce su dinamiche inquietanti e la vulnerabilità dei sistemi penitenziari.

Altro che "Scandalo al sole", il famoso film del 1959 diretto da Delmer Daves. Lo scandalo qui è avvenuto dietro le sbarre, nella prigione di Kirkham, nel Lancashire nel nord dell'Inghilterra. La direttrice del penitenziario Kerri Pegg, 42 anni, è stata condannata a 9 anni di reclusione per aver.

