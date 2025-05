scandalo a cannes 2025 un attore è stato bandito dal red carpet il motivo è molto grave

Iniziato da pochissimi giorni, scoppia già il primo scandalo al Festival di Cannes 2025. L’attore francese Théo Navarro-Mussy è stato escluso dal red carpet del film Dossier 137, in concorso ufficiale, a causa di pesanti accuse di stupro e violenza sessuale mosse da tre sue ex compagne. Anche se i fatti contestati non sono legati al film, il festival e i produttori hanno deciso congiuntamente di impedirne la presenza all’evento. Si tratta della prima volta nella storia della manifestazione che un attore viene formalmente bandito per motivi legati a violenza sessuale. L’attore ricopre un ruolo secondario in Dossier 137, film diretto dal vincitore del César Dominik Moll, ambientato durante le proteste dei gilet gialli (2018-2019) in Francia, che racconta la storia di un giovane colpito da un proiettile antisommossa e dell’indagine guidata dall’ispettrice Stéphanie, interpretata da Léa Drucker. 🔗Leggi su Screenworld.it

