Scambiati per ladri e uccisi | definitivo l’ergastolo per Vincenzo Palumbo

Vincenzo Palumbo, camionista di Ercolano, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di un uomo scambiato per ladro. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza, rigettando il ricorso della difesa. Il caso verte su un tragico errore di identità, evidenziando le conseguenze devastanti di una reazione impulsiva e violenta.

È definitiva la sentenza all’ergastolo per Vincenzo Palumbo. La prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’avvocato dell’imputato e ha confermato la condanna al fine pena mai inflitta in primo e secondo grado al camionista di Ercolano, nel Napoletano, che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2021 ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due ventenni di Portici scambiati per due ladri. Palumbo venne condannato alla massima pena per il duplice omicidio volontario dei ragazzi, il 16 marzo 2023, dalla Corte di Assise di Napoli, sentenza confermata dalla Corte di Assise di Appello il 17 ottobre 2024. Il caso La notte del 29 ottobre, Vincenzo Palumbo ha sparato 11 colpi contro Fusella e Pagliaro, due giovani di 26 e 27 anni scambiati per due ladri appostati in macchina sotto casa sua. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scambiati per ladri e uccisi: definitivo l’ergastolo per Vincenzo Palumbo

