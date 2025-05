Savona passeggero senza biglietto aggredisce due poliziotti | arrestato dopo il caos sul treno regionale

A Savona, un passeggero senza biglietto ha scatenato il caos su un treno regionale, aggredendo due poliziotti intervenuti per fermarlo. L'uomo, un cittadino straniero, è stato arrestato per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale, sottolineando la crescente preoccupazione per la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici.

Un cittadino straniero è stato arrestato a Savona per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale a bordo di un treno regionale. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Savona, passeggero senza biglietto aggredisce due poliziotti: arrestato dopo il caos sul treno regionale

Altre fonti ne stanno dando notizia

Capotreno aggredita da madre e figlia senza biglietto

Scrive msn.com: (ANSA) - FINALE LIGURE, 04 DIC - Una capotreno 32enne è stata aggredita da due passeggere, madre e figlia, senza biglietto stamani ... stazione di Finale Ligure (Savona). La capotreno era ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arrestato capo Proud Boys pro Donald Trump

E' stato arrestato a Washington Enrique Tarrio, il leader dei Proud Boys, l'organizzazione di estrema destra che sostiene il presidente Trump.