Savoia studenti sparano fuochi d’artificio contro la prof a scuola paura e danni | Non sappiamo come reagire

Un episodio di grave preoccupazione si è verificato in una scuola di Savoia, dove alcuni studenti hanno sparato fuochi d'artificio contro una professoressa, creando panico tra i presenti. Le immagini, registrate da compagni, sono ora all'attenzione della polizia, mentre i danni subiti, tra cui un computer distrutto, sollevano interrogativi sulla sicurezza e il comportamento in istituti scolastici.

L’episodio è stato ripreso anche in alcuni video girati coi telefoni dagli stessi studenti e ora al vaglio della polizia. I razzi pirotecnici hanno preso di mira la docente che in quel momento era presente. Uno dei fuochi sparati ha anche colpito il computer della professoressa danneggiandolo. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Savoia, studenti sparano fuochi d’artificio contro la prof a scuola, paura e danni: “Non sappiamo come reagire”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Savoia, studenti sparano fuochi d’artificio contro la prof a scuola, paura e danni: “Non sappiamo come reagire”

Come scrive fanpage.it: L’episodio è stato ripreso anche in alcuni video girati coi telefoni dagli stessi studenti e ora al vaglio della polizia ...

Sparano con pistola alla festa di compleanno: «Tra i fumogeni e i fuochi d’artificio è spuntata anche un'arma»

Si legge su msn.com: Tra i fumogeni e i fuochi d’artificio è spuntata anche una pistola. Da comprendere se fosse carica o a salve, l’unica certezza sono i colpi sparati in cielo da un giovane ragazzo. Scene che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.