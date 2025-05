Saviano ennesimo attacco contro Meloni | Orban è il vero maestro della premier non si ferma il populismo di destra

Roberto Saviano, ospite a Piazzapulita, lancia un nuovo attacco contro Giorgia Meloni, definendola allieva del premier ungherese Viktor Orbán. Secondo lo scrittore, il populismo di destra sta dilagando senza freni, con Orbán che rappresenta un modello per la leader italiana. Un'analisi critica della situazione politica attuale e delle sue implicazioni.

Roberto?Saviano a Piazzapulita accusa: "Orbán è il mentore di Giorgia?Meloni, il populismo di destra è inarrestabile"

Saviano, ennesimo attacco contro Meloni: "Orban è il vero maestro della premier, non si ferma il populismo di destra"

