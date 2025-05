Il sindaco esce dall’ufficio a Palazzo del Popolo per toccare con mano la situazione che si vive in via Maestri del Lavoro al Q2 tra vegetazione fuori controllo, manutenzioni urgenti, rifiuti e un degrado generale. Il servizio pubblicato ieri dal Carlino, chiamato dai residenti dei due famosi ‘palazzi gialli’ tra via Flavia e il Panettone, ha spinto Daniele Silvetti ad arrivare ieri mattina in via Maestri del Lavoro, accompagnato dall’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Stefano Tombolini. Un quadro abitativo complesso, ma subito l’urgenza di fare alcune puntualizzazioni, chiamando in causa l’Erap, l’ente che per conto del Comune gestisce soltanto ad Ancona 1500 appartamenti di edilizia popolare: "Noi ci mettiamo la faccia e io personalmente ho voluto vedere coi miei occhi la situazione spiega Silvetti . 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Savana Q2, il sindaco si mobilita: "Ci mettiamo la faccia, ma non basta"