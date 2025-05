Saronno operaio colpito dalla benna dell’escavatore intervento dell’elicottero

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato oggi, venerdì 16 maggio, a Saronno, dove un operaio è stato colpito dalla benna di un escavatore mentre si trovava all’interno di uno scavo per la condotta dell’acqua potabile. Intervenuto un elicottero per il trasporto d'urgenza. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di indagine.

Grave infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, a Saronno. Un uomo all'interno di uno scavo per la condotta dell'acqua potabile sarebbe stato colpito dalla benna di un escavatore. La dinamica esatta dell'incidente è ancora al vaglio. Elicottero a Saronno per un grave incidente sul lavoro L'allarme è scattato intorno .

