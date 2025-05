Sarnico al via il festival Tools | giornalisti e inchieste al centro dell’attenzione

È tutto pronto per la prima edizione di “ Tools. Giornalisti a Sarnico ”, il festival del giornalismo d’inchiesta e dell’informazione, promosso dal Comune in collaborazione con la Biblioteca di Sarnico, Pro Loco Sarnico, associazione Sarnicom, Istituto Serafino Riva, Museo Bellini e La libreria del Lago e ideato e organizzato da Roberta Martinelli Comunicazione. La manifestazione, in programma sabato 17 e domenica 18 maggio, vede la partecipazione di 13 autorevoli giornalisti (tra ospiti e moderatori), che si confronteranno su temi di grande attualità, spaziando dal fenomeno delle fake news alla sicurezza informatica, dalle relazioni tossiche alla criminalità e al potere oscuro dei servizi segreti, dal conflitto russo-ucraino alle migrazioni dal Messico agli Stati Uniti. Il festival prenderà il via sabato alle 11, all’Auditorium dell’Istituto Serafino Riva, con l’incontro “Giornalismo tra responsabilità e disinformazione”, in cui i giornalisti Adele Marini, Davide Agazzi, Riccardo Venchiarutti, Andrea Valesini e Giuliana Ubbiali discuteranno delle nuove sfide dell’informazione, dell’importanza delle fonti e di come riconoscere le fake news. 🔗Leggi su Bergamonews.it

