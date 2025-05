Sardegna fondi regionali a una condannata per danno erariale

La Regione Sardegna ha destinato trecentomila euro alla FederTerziario, associazione no profit specializzata in consulenze per piccole imprese, attraverso la Legge finanziaria approvata ad aprile. Tuttavia, l’assegnazione dei fondi è ora al centro di una controversia, dopo una condanna per danno erariale che coinvolge la stessa associazione, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche.

Trecentomila euro. È la cifra che Regione Sardegna ha stanziato nella Legge finanziaria licenziata ad aprile, a favore della neonata sezione sarda di FederTerziario, associazione senza scopo di lucro, specializzata nelle consulenze alle piccole imprese. Un normale stanziamento, frutto di un emendamento presentato da un consigliere regionale, si potrebbe pensare. Ma non è proprio così: a presiedere FederTerziario, infatti, da novembre scorso, è l’ex assessora regionale, la salviniana Valeria Satta. L’ex assessore leghista Satta condannata per danno erariale. Un nome assai noto alle cronache politiche e giudiziarie, visto che era finita sotto processo insieme all’ex presidente sardista-leghista, Christian Solinas con l’accusa di abuso d’ufficio. A febbraio scorso era stata assolta, perché il fatto non è più previsto come reato. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sardegna, fondi regionali a una condannata per danno erariale

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sardegna, fondi regionali a una condannata per danno erariale

Si legge su lanotiziagiornale.it: “Può un politico condannato per danno erariale ricevere attraverso un'associazione privata fondi pubblici?". Il caso in Sardegna. Lei assicura: "Sarà tutto rendicontato".

Fondi Sardegna:13 condanne 1 assoluzione

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Tra i condannati ci sono anche tre consiglieri regionali attualmente in carica: Mario Floris (Uds), Alberto Randazzo (Fi) e Oscar Cherchi (Fi). Per questi scatterà, in base alla legge Severino ...

Fondi agricoli a rischio in Sardegna: 168 milioni da spendere entro il 2025

Come scrive sardiniapost.it: La Regione Sardegna entro il 31 dicembre 2025 deve spendere 168 milioni di fondi europei sull’agricoltura. Una corsa contro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fondi di investimento: quali sono i rischi poco conosciuti

Fondi di investimento e conti deposito sono oggi strumenti di aumento del capitale. Ma se le cose non vanno per il meglio, cosa fare? I due rischi dei fondi di investimento Partiamo da un’asserzione falsa e che mette paura: il default della banca comporta la perdita dei propri risparmi in fondi.