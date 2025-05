Sarabanda e Chi Vuol Essere Milionario cancellati | la decisione Mediaset nonostante le registrazioni!

Chi Vuol Essere Milionario? sparisce dal palinsesto di Canale 5: un ritorno mancato. Era atteso come un grande ritorno, ma Chi Vuol Essere Milionario? è stato cancellato dalla programmazione di Canale 5. Lo storico quiz condotto da Gerry Scotti avrebbe dovuto ritrovare a fine maggio il suo spazio nella prima serata del giovedì, a cinque anni di distanza dalle ultime edizioni trasmesse nel 2020. Le nuove puntate sono già state registrate lo scorso dicembre negli studi Le Robinie di Cologno Monzese, ma la rete ha deciso di rinviarne la messa in onda a data da definire. Una decisione che sembra indicare una revisione profonda delle strategie editoriali del gruppo Mediaset, orientata sempre più verso contenuti a più basso rischio. Le ultime due stagioni di Chi Vuol Essere Milionario condotte da Gerry Scotti (che ha detto addio a Tu Si Que Vales ) andate in onda tra gennaio e novembre 2020, avevano registrato ascolti via via decrescenti: dalla media di 2,4 milioni di spettatori (13% di share) a poco meno di 1,9 milioni (9,9%). 🔗Leggi su Tvpertutti.it

