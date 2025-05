Sarà una domenica in rosa Il Giro d’Italia è in arrivo | il passaggio in Valdichiana

di Matteo Marzotti Cortona si prepara a tingersi di rosa. Il Giro d’Italia è in arrivo in Valdichiana e domenica scenderà in campo una vera e propria task force per consentire il transito della carovana sulle strade aretine. Il gruppo arriverà da Gubbio e proseguirà in direzione Foiano per poi arrivare a Siena. Sono circa 40 i km di strade che verranno percorsi nel cortonese come sottolinea l’amministrazione. "Invitiamo tutti a addobbare balconi e a vivere questo momento nello spirito della festa – dichiarano il sindaco Luciano Meoni e l’assessore allo Sport, Silvia Spensierati – ringraziamo tutte le associazioni che stanno organizzando momenti di divertimento per gli appassionati e al contempo fanno parte della squadra che sarà impegnata per garantire il passaggio in piena sicurezza". Secondo quanto previsto dagli organizzatori del Giro d’Italia e sulla base delle stime di velocità media della tappa, i ciclisti entreranno in territorio cortonese intorno alle 14 a Mercatale. 🔗Leggi su Lanazione.it

