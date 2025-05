Sara Errani e Jasmine Paolini in finale nel doppio degli Internazionali BNL d' Italia

Sara Errani e Jasmine Paolini si preparano a difendere il titolo, raggiungendo per il secondo anno consecutivo la finale di doppio femminile agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo aver superato il duo Andreeva-Shnaider, le due tenniste azzurre sono pronte a lottare per il successo nel prestigioso torneo romano. La...

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano per il secondo anno consecutivo la finale di doppio femminile degli Internazionali BNL d’Italia. La coppia azzurra ha infatti sconfitto al Campo Centrale il tandem Andreeva- Shnaider e avranno la possibilità di difendere il titolo vinto nel 2024. La. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Sara Errani e Jasmine Paolini in finale nel doppio degli Internazionali BNL d'Italia

Su questo argomento da altre fonti

Errani e Paolini in finale di doppio agli Internazionali: è la seconda di fila

msn.com scrive: Sara Errani e Jasmine Paolini sono in finale di doppio agli Internazionali Bnl d'Italia 2025. Battute le russe Andreeva e Shnaider.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in finale nel doppio agli Internazionali di Roma, per la seconda volta consecutiva

Da ilpost.it: Le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno per il secondo anno consecutivo la finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia, il torneo di tennis della categoria 1000 (l ...

Il sogno di Errani e Paolini! Battute le russe Andreeva e Shnaider, sono in finale nel doppio

Segnala gazzetta.it: Sara e Jasmine superano in semifinale le russe Andreeva e Shnaider per 6-4 6-4. Per la coppia italiana è l'ottava finale nel circuito ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

RAINBOW SIX SIEGE NEX-GEN SARA' DISPONIBILE A DICEMBRE

In 4K e/o 120 fps, con progressi multipiattaforma nella stessa famiglia di dispositivi e senza alcun costo aggiuntivo per i possessori del gioco per la generazione attuale Ubisoft annuncia che le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X | S di Tom Clancy?s Rainbow Six Siege saranno disponibili dal 1? dicembre.