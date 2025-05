Sara Centelleghe uccisa a Costa Volpino il killer rischia l’ergastolo | udienza preliminare il 9 settembre

Si terrà il prossimo 9 settembre l’udienza preliminare del processo che vede imputato Jashandeep Badhan, 20enne di origini indiane accusato di avere ucciso lo scorso 26 ottobre a Costa Volpino la 18enne Sara Centelleghe. L’accusa di omicidio volontario è integrata da una serie di aggravanti potenzialmente da ergastolo: quella di avere commesso il fatto a scopo di rapina, quella della minorata difesa e della crudeltà. Quest’ultima per via delle 67 coltellate inferte sul corpo della vittima. Sara frequentava la classe quinta del liceo Piana di Lovere, indirizzo umanistico. Stava per conseguire la patente e i compagni le avevano organizzato la festa di compleanno, ormai imminente. Quella sera, Badhan si era insinuato con uno stratagemma nell’appartamento che la giovane condivideva con la madre, convinto di trovare una scorta di hashish. 🔗Leggi su Bergamonews.it

