Sapri giovane macellaio si incastra con la mano nel tritacarne | necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Attimi di tensione questa mattina in un supermercato di Sapri, dove un giovane addetto al banco macelleria è rimasto gravemente ferito dopo che la sua mano è rimasta incastrata in un tritacarne durante l'utilizzo. A seguito dell'incidente, i colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha operato con delicatezza per liberare l'arto del ragazzo dalla macchina. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale cittadino, dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico per cercare di salvare la mano compromessa.

