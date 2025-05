Santanchè | Bilaterale con ministro Turismo emiratino rapporti buoni

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato l'importanza di Investopia per promuovere il dialogo e la collaborazione nel settore. In occasione di un incontro bilaterale con il ministro del Turismo emiratino, ha evidenziato la necessità di strategie efficaci per sviluppare ulteriormente i rapporti turistici tra Italia ed Emirati Arabi Uniti.

(Adnkronos) – “Investopia è assolutamente è molto importante perché questo offre l'opportunità di poter parlare, di poter dialogare, di poter capire le azioni migliori. Parlo da un punto di vista del turismo, di strategie che dobbiamo mettere in atto. Io tra pochi minuti ho un bilaterale con il ministro del Turismo” degli Emirati Arabi. “Le . L'articolo Santanchè: “Bilaterale con ministro Turismo emiratino, rapporti buoni” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Santanchè: “Bilaterale con ministro Turismo emiratino, rapporti buoni”

Potrebbe interessarti su Zazoom

Arriva la stagione 2021 del FIA Certified Gran Turismo Championship

Il primo Online Stage 1 partirà mercoledì 21 aprile. Aggiunti - alla consueta programmazione - nuovi eventi gara ‘World Series’ e i ‘World Series Showdown’ di metà stagione.