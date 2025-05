Sansepolcro zanzare | avviata la campagna comunale di trattamenti larvicidi

Il Comune di Sansepolcro avvia la campagna estiva di trattamenti larvicidi per il controllo delle zanzare. A partire da oggi, 16 maggio 2025, gli interventi interesseranno circa 1000 caditoie pubbliche, contribuendo così a garantire un ambiente più salubre per la cittadinanza.

Arezzo 16 maggio 2025 – Il Comune di Sansepolcro informa la cittadinanza che hanno preso il via gli interventi larvicidi sulle caditoie pubbliche del territorio, nell’ambito della campagna estiva di contrasto alla proliferazione delle zanzare. L’attivitĂ , come ogni anno, interessa circa 1000 caditoie stradal i, con l’obiettivo di contenere lo sviluppo larvale e limitare la diffusione degli insetti nelle aree urbane. A questi primi interventi seguiranno altri tre trattamenti, giĂ programmati per i mesi di giugno, luglio e settembre, in modo da garantire una copertura costante durante tutto il periodo estivo. Si ricorda che accanto all’attivitĂ svolta nelle aree pubbliche, resta fondamentale l’impegno dei proprietari privati, poichĂ© circa il 70% del territorio comunale è costituito da aree verdi, giardini, cortili, orti e terrazzi ad uso privato, dove possono facilmente formarsi ristagni d’acqua e dunque focolai larvali. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sansepolcro, zanzare: avviata la campagna comunale di trattamenti larvicidi

