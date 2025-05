sansepolcro il calendario per ritirare il kit porta a porta

Arezzo, 16 maggio 2025 – Prosegue la consegna dei kit per il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti che sarà attivato nel centro storico e nelle aree limitrofe di Sansepolcro a partire dal 10 giugno. I cittadini interessati possono recarsi a uno qualsiasi dei quattro punti di distribuzione attivi sul territorio – parcheggio di Viale Volta, parcheggio di San Puccio, Logge comunali di via Matteotti e parcheggio di via dei Molini – secondo il seguente calendario. Venerdì 16, lunedì 19, mercoledì 21, venerdì 23, lunedì 26, mercoledì 28 e venerdì 30 maggio, dalle 8 alle 12, nei parcheggi di viale Volta e San Puccio. Sabato 17, sabato 24 e sabato 31 maggio, dalle 9 alle 15, nei punti di ritiro presso le Logge comunali di via Matteotti e parcheggio di via dei Molini. Martedì 20, martedì 27, giovedì 22 e giovedì 29 maggio, dalle 15 alle 19, presso le Logge comunali di via Matteotti e parcheggio di via dei Molini. 🔗Leggi su Lanazione.it

