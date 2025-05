Sanremo Warner Bros si chiama fuori | al momento in corsa solo la Rai

Warner Bros Discovery ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a partecipare al bando per l'organizzazione del Festival di Sanremo. Attualmente, l'unico concorrente rimasto in corsa è Rai. La decisione è emersa dopo un'attenta valutazione da parte del gruppo statunitense, secondo quanto riportato da Adnkronos. La scadenza per le candidature si avvicina.

Warner Bros Discovery non presenterĂ una manifestazione d'interesse per l'organizzazione del Festival di Sanremo. Lo ha appreso venerdì l' Adnkronos da fonti vicine al gruppo statunitense, che avrebbe deciso di non partecipare al bando del Comune ligure dopo un'attenta valutazione. La scadenza per l'invio delle manifestazioni d'interesse è fissata al 19 maggio. Resta dunque solo la Rai, che ha giĂ ufficializzato la propria candidatura. Una mossa cautelativa, in attesa della decisione del Consiglio di Stato attesa il 22 maggio sul ricorso contro la sentenza del Tar Liguria che aveva dichiarato illegittimo l'affidamento diretto del Festival alla tv pubblica. Il bando prevede requisiti stringenti: possono partecipare solo operatori in chiaro con comprovata esperienza nell'organizzazione di grandi eventi.

