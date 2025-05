Sanremo Warner Bros Discovery rinuncia | non presenterà manifestazione d’interesse

Warner Bros Discovery ha deciso di non partecipare al bando indetto dal comune di Sanremo per l'organizzazione del festival. La scelta, comunicata ad Adnkronos, arriva dopo un'attenta valutazione delle opportunità legate alla manifestazione, lasciando spazio ad altre proposte per l'importante evento musicale italiano.

(Adnkronos) – Warner Bros Discovery non presenterà una manifestazione d'interesse per l'organizzazione del festival di Sanremo. A quanto apprende l'Adnkronos, il gruppo statunitense, dopo un'attenta valutazione, ha deciso di non partecipare al bando indetto dal comune di Sanremo per la gara di affidamento dell'organizzazione della kermesse.

