Sanità privata chi c' è dietro alle cliniche aretine | i fatturati milionari e le maxi convenzioni con la Asl

Nel panorama della sanità privata aretina, le cliniche come il Centro Chirurgico Toscano emergono per fatturati milionari e convenzioni strategiche con le Asl. Queste strutture, oltre a garantire un servizio di qualità agli aretini, offrono opportunità di lavoro a un ampio numero di professionisti, rappresentando un pilastro fondamentale per la salute della comunità locale.

Fatturano milioni di euro ogni anno. Danno lavoro a decine e decine di persone tra specialisti e operatori. Si prendono cura della salute degli aretini, grazie anche alle convenzioni che stipulano annualmente con le Asl. Sono le strutture sanitarie private: si chiamano Centro Chirurgico Toscano.

