Sanità Piero De Luca PD | In Campania fatta una rivoluzione da difendere Basta tagli del Governo

La Campania ha vissuto una rivoluzione sanitaria sotto la guida di Piero De Luca. Uscita dal commissariamento dopo un decennio, la Regione ha affrontato e superato le criticità nei livelli essenziali di assistenza. Oggi è fondamentale difendere questo progresso contro i tagli del governo, continuando a garantire un servizio sanitario di qualità per tutti.

«La Campania ha compiuto un percorso straordinario negli ultimi anni in ambito sanitario, uscendo dal commissariamento dopo un decennio e recuperando tutte le criticità relative ai livelli essenziali di assistenza. Oggi possiamo parlare di una Regione che ha riportato in equilibrio i conti, con. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Sanità, Piero De Luca (PD): “In Campania fatta una rivoluzione da difendere. Basta tagli del Governo”

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.