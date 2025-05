sanità lavoratori delle cliniche private e delle rsa in sciopero il 22 maggio

Bologna, 16 maggio 2025 – Sono almeno 10mila, in Emilia-Romagna, le lavoratrice e i lavoratori che prestano la loro opera nell’ambito della sanità privata e delle Rsa, le residenze per gli anziani. Un ‘esercito’ in lotta per il rinnovo del contratto e che, considerato, lo stallo delle trattative ha deciso di proclamare uno sciopero per giovedì 22 maggio. L’astensione dal lavoro sarà a livello nazionale. "Dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, le associazioni dei datori di lavoro che fanno capo ad Aiop (Assocaizione italiana ospedalità privata) e Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari) non hanno fatto alcun passo in avanti e continuano a subordinare l'apertura delle trattative per il rinnovo contrattuale alla garanzia di una copertura integrale dei costi da parte di ministero e Regioni". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

