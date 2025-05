Firenze, 16 maggio 2025 – Performance in miglioramento per il sistema sanitario toscano, anche se restano i problemi ai pronto soccorso e l’abuso di esami e farmaci quando non necessari. Questa almeno la fotografia di “bersaglio MeS”, rapporto annuale elaborato dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con Regione, Ars Toscana e Ispro. “Secondo lo studio, nel 2024, il 71% dei circa 200 indicatori monitorati ha avuto un miglioramento o è rimasto stabile – ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini - il dato migliore degli ultimi anni. Per contro, il 29% segnala, invece, un dato di criticità e su questi aspetti dobbiamo mettere la massima attenzione per far sì che nel 2025 si superino”. Fra i punti di forza spicca la rete oncologica che, secondo l’assessore, è “la migliore d’Italia”. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, il sistema Toscana cresce. La rete oncologica è la migliore d’Italia