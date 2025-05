Sanità Garante disabilità | In rete per affrontare insieme complessità della Sla

(Adnkronos) – "Nessuna autorità, per quanto competente e indipendente, può affrontare da sola la complessità delle sfide che la Sla", sclerosi laterale amiotrofica "pone ogni giorno. Soprattutto in un momento come questo in cui le normative stanno cambiando". Possiamo quindi "affrontare questo tema fondamentale solo attraverso una collaborazione autentica, strutturata e continuativa. Quindi fare rete . 🔗Leggi su Periodicodaily.com