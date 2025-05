Sanità Garante disabilità | In rete per affrontare insieme complessità della Sla

Alla Conferenza nazionale AISLA, il garante della sanità ha sottolineato l'importanza di una rete collaborativa per affrontare le complessità legate alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA). "Solo unendo le forze possiamo trasformare le segnalazioni in interventi di sistema", ha dichiarato Pelegatti, evidenziando la necessità di un approccio integrato per supportare le persone con disabilità.

