Sangue a Milano giovane accoltellato in centro

Un grave episodio di violenza ha scosso il centro di Milano, dove un giovane è stato accoltellato. Momenti di panico si sono vissuti davanti all'ospedale di piazzale Principessa Clotilde, quando un'auto grigia ha fatto il suo ingresso a folle velocità, trasportando il ragazzo in condizioni critiche. Il video dell'accaduto ha catturato l'attenzione di tutti.

Attimi concitati davanti all'ospedale di piazzale Principessa Clotilde, quando la Golf grigia è arrivato di corsa con a bordo il giovane ormai quasi incosciente (video SalmoiragoAnsa) 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sangue a Milano, giovane accoltellato in centro

Ragazzo accoltellato in centro a Milano. Ferito gravemente anche il suo cane

Scrive ilgiorno.it: Miano, il giovane sanguinante ha chiesto aiuto ad un automobilista che lo ha portato a tutta velocità da Porta Venezia al Fatebenefratelli bruciando i semafori rossi. Si cercano tre uomini che avrebbe ...

Milano, ragazzo di 13 anni accoltellato con il cane in piazza Oberdan e soccorso da un passante in auto: gravissimo in ospedale

Segnala milano.corriere.it: Il giovane è stato portato in auto davanti al Fatebenefratelli con il suo rottweiler da un passante. Dai primi rilievi pare che stesse scappando da tre uomini. Indagano i carabinieri ...

Milano, 13enne accoltellato con il cane e soccorso da un passante in auto: è gravissimo

Lo riporta msn.com: Il giovane è stato portato in auto davanti al Fatebenefratelli con il suo rottweiler da un passante. Dai primi rilievi pare che stesse scappando da tre uomini. Indagano i carabinieri ...

