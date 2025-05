Sané l’Arsenal fa sul serio Il tedesco via a zero potrebbe tornare in Premier con i Gunners che insediano il rinnovo

L'Arsenal sta intensificando i suoi sforzi per riportare Leroy Sané in Premier League. Il tedesco, attualmente al Bayern Monaco e in scadenza di contratto, potrebbe lasciare la Bundes per un nuovo capitolo con i Gunners, che puntano a battere il club bavarese nel tentativo di rinnovare il suo contratto. Le trattative si fanno sempre più aventi.

Secondo quanto rivelato da Sky DE, l'Arsenal ha riacceso il proprio interesse per Leroy Sané del Bayern Monaco, e sta lanciando una sfida al club tedesco che sta tentando di estendere il contratto dell'esterno.

