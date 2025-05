Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» Il futuro di Leroy Sané al Bayern Monaco resta un’incertezza, con il suo contratto in scadenza la prossima estate e diverse squadre interessate ad acquistare l’esterno tedesco. I bavaresi, però, non sembra intenzionato a migliorare la . 🔗Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui»