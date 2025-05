La Juve può sorridere dopo le ultime novità in arrivo dall’estero: Giuntoli ha messo nel mirino Leroy Sané del Bayern Monaco. L’ultima rivelazione spiana la strada alla corte dei bianconeri. Si preannuncia un mercato scoppiettante, quello della Juventus, soprattutto per quel che riguarda il reparto offensivo. Da qualche giorno si parla con insistenza dell’interesse bianconero per Victor Osimhen, il profilo scelto per sostituire il partente Vlahovic. Nei piani di Giuntoli, la cessione del serbo, il cui rapporto con la Juve si è ormai esacerbato, servirebbe a finanziare l’acquisto del nigeriano. Ma sembra proprio che non sarà l’unico colpo in attacco. Sané alla Juve, decisione presa: l’assist è una manna. (LaPresse) TvPlay.it La nuova voce del mercato bianconero riguarda infatti l’ala tedesca Leroy Sané, 29enne attaccante del Bayern Monaco fresco vincitore della Bundesliga. 🔗Leggi su Tvplay.it

