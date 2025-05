Sandra la musica in testa e la morte a 240 metri da casa | la tragedia della 14enne travolta dal treno a Cesano Maderno

Cesano Maderno (Monza e Brianza) – Ci sono 240 metri esatti tra il portone del cortile di via Carlo Porta 7, dove viveva Sandra, e il passaggio a livello di corso Libertà, dove ha perso la vita mercoledì pomeriggio, poco prima delle 19, travolta da un treno in transito. Sandra Bolog, nata in Romania nel 2010, 15 anni ancora da compiere, quei 240 metri li aveva già percorsi un sacco di volte in autonomia. L’altra sera, mentre stava attraversando i binari per andare verso il centro commerciale di via Monteverdi, pare avesse le cuffiette nelle orecchie e forse non ha sentito il rumore del treno in corsa, le grida della gente ferma al passaggio a livello con le sbarre abbassate, il fischio e lo stridere delle ruote ferrate sui binari per la frenata d’emergenza. Oppure sì, ma non ha avuto il tempo per fare nulla. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

