Sandra Bolog la ragazzina di 14 anni travolta dal treno | attraversava i binari per tornare a casa

Sandra Bolog, una ragazzina di 14 anni, ha tragicamente perso la vita il 15 maggio a Cesano Maderno, investita da un treno mentre tentava di attraversare i binari per tornare a casa. Nonostante il passaggio a livello fosse abbassato, ha compiuto quel gesto fatale che ha segnato una giornata di dolore per la sua famiglia e la comunità .

Si chiamava Sandra Bolog e frequentava la scuola media la ragazzina di 14 anni che ieri 15 maggio è stata travolta e uccisa da un treno a Cesano Maderno. Secondo quanto ricostruito, l'adolescente stava attraversando i binari nonostante il passaggio a livello abbassato. Sandra Bolog travolta. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Sandra Bolog, la ragazzina di 14 anni travolta dal treno: attraversava i binari per tornare a casa

Cosa riportano altre fonti

Sandra Bolog, la ragazzina uccisa da un treno a 14 anni: tornava dal centro commerciale

Da milanotoday.it: La ragazza avrebbe scavalcato la sbarra del passaggio a livello abbassata, per attraversare i binari mentre indossava le sue cuffiette ...

Cesano, morta a 14 anni travolta dal treno: quel passaggio a livello aveva già fatto 5 vittime

Scrive monza-news.it: Sandra Bolog aveva 14 anni. È stata travolta da un treno a Cesano Maderno. Il passaggio a livello ha già fatto altre vittime. Chiesta pi&ugra ...

Sandra, 14 anni, uccisa dal treno mentre attraversa i binari con la musica nelle cuffiette. La ricerca della mamma con il Gps

Si legge su milano.corriere.it: Ha attraversato il passaggio a livello di Cesano Maderno con le cuffiette nelle orecchie. Così Sandra Bolog, 15 anni a luglio, non ha sentito l’arrivo del treno che l’ha investita e uccisa ...

