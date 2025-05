Tutto pronto per la marcia della pace di domani, a San Valentino Torio. Il raduno è previsto alle 9.30 a Piazza Spera: poi il corteo attraverserà Corso Umberto I, Piazza Amendola, Via Matteotti, Via Roma e Via Cap. Vito Ruggiero, per arrivare in Via Leonardo da Vinci presso il Parco Azzurro, per. 🔗Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - San Valentino Torio: tutto pronto per la marcia della pace