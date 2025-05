San Marino in Maremma È caccia al primo posto

San Marino in Maremma è in cerca di vittorie per insidiarne il primo posto. La squadra di baseball si prepara a sfidare il Bbc, dopo aver già affrontato il Bsc in questa stagione. Celli e compagni scenderanno in campo oggi e domani alle 20, pronti a lottare in due match di cartello contro un avversario agguerrito.

È in Maremma che il San Marino Baseball cerca vittorie per tallonare la capolista Parma. Dopo aver già incrociato i guantoni in stagione col Bsc, oggi e domani Celli e compagni se la vedranno con l'altra grossetana, il Bbc. Playball sempre alle 20 per due match di cartello contro un gruppo che in questo 2025 può sorprendere. D'altra parte, in questo momento, il Bbc Grosseto è quarto con 4 vinte e 5 perse nel girone A, alle spalle di Parma (8-0), San Marino (6-2) e Macerata (7-3). Con la Fortitudo Bologna al momento attardata (2-8), gli spazi per inserirsi nei quartieri alti ci sono eccome. "Il Bbc Grosseto è un'ottima squadra e darà del filo da torcere a tutti per l'intero campionato – dice Doriano Bindi –. In particolare, nella partita del lanciatore italiano se la giocano con ognuno grazie a Giulianelli, Robles e Garbella.

