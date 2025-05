Chi era San Giovanni Nepomuceno?. San Giovanni Nepomuceno nacque in una famiglia di modeste condizioni ma riusc√¨ a distinguersi per la sua intelligenza e devozione. Dopo gli studi, fu ordinato sacerdote e inizi√≤ a prestare servizio nella diocesi di Praga. La sua dedizione e il suo impegno lo portarono a diventare vicario generale dell'arcivescovo di Praga. Tuttavia, la sua posizione lo mise in contrasto con Re Venceslao IV, noto per il suo temperamento irascibile. Perch√© √® diventato santo?. Giovanni Nepomuceno √® venerato come santo principalmente per il suo martirio. La leggenda narra che il re, sospettando che la regina Sofia avesse dei segreti, chiese a Giovanni di rivelargli ci√≤ che la regina aveva confessato. Giovanni rifiut√≤ di violare il segreto confessionale, dimostrando una fedelt√† incrollabile ai suoi doveri sacerdotali. 🔗Leggi su Quotidiano.net

San Giovanni Nepomuceno: il martire del silenzio celebrato il 16 maggio