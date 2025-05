San Fermo della Battaglia Como 65enne muore d' infarto in farmacia | il defibrillatore installato nella piazza vicina era scarico

A San Fermo della Battaglia, un uomo di 65 anni è morto d'infarto in farmacia, mentre attendeva il suo elettrocardiogramma. Il defibrillatore nella piazza vicina era scarico e, nonostante il prolungato massaggio cardiaco, non è riuscito a salvarlo. La tragedia ha sollevato polemiche anche per il ritardo dell’ambulanza, lasciando la comunità scossa e indignata.

L'uomo lamentava dalla sera prima un dolore al braccio e al petto e doveva fare un elettrocardiogramma. Mentre aspettava l’esito, si è sentito male ed è caduto a terra. Il prolungato massaggio cardiaco praticatogli non è bastato per salvarlo. Polemiche anche per il ritardo dell'ambulanza 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - San Fermo della Battaglia (Como), 65enne muore d'infarto in farmacia: il defibrillatore installato nella piazza vicina era scarico

