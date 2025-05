Samsung Galaxy S25 Edge display ultrasottile e resistente grazie al Gorilla Glass Ceramic 2

Samsung ha svelato il Galaxy S25 Edge, un dispositivo all'avanguardia che combina un design ultrasottile di soli 163 grammi con una straordinaria robustezza. La protezione è assicurata da una scocca in titanio e dal nuovo Gorilla Glass Ceramic 2, rendendolo ideale per affrontare l'uso quotidiano senza compromessi.

(Adnkronos) – Samsung ha recentemente presentato il nuovo Galaxy S25 Edge, che si distingue non soltanto per il suo design ultrasottile, per soli 163 grammi, ma anche per una protezione elevata del dispositivo garantita per l'uso quotidiano da una scocca in titanio e l'adozione del nuovo Corning Gorilla Glass Ceramic 2 per il display frontale. Quest'ultimo . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

