Samsung Galaxy S25 Edge continua a calare di prezzo | come averlo con 446€ di sconto

Il Samsung Galaxy S25 Edge continua a calare di prezzo, rendendolo ancora più accessibile. A pochi giorni dal lancio, grazie a diverse promozioni, potete approfittare di uno sconto di ben 446€. Se state pensando di acquistare uno degli smartphone più eleganti sul mercato, questo è il momento giusto per valutare l’offerta!

A pochi giorni dal lancio Samsung Galaxy S25 Edge riceve un ulteriore taglio di prezzo grazie alla possibilità di cumulare diverse promozioni, arrivando ora a un prezzo ben più interessante rispetto a quello di listino: se state valutando se dare una possibilità allo smartphone più sottile del produttore sud-coreano, le offerte che stiamo per vedere potrebbero.

