Sampdoria i Fedelissimi attaccano | Ora dura e meritata contestazione vertici societari da cambiare

Dopo la retrocessione in Serie C, i Fedelissimi 1961, storica componente della tifoseria blucerchiata, non hanno risparmiato critiche ai vertici societari. In un comunicato, esprimono la loro indignazione e chiedono un cambio di rotta per salvaguardare il futuro della Sampdoria. Un attacco che segue quello dei gruppi della Sud, manifestando un malcontento condiviso.

Anche i Fedelissimi 1961, una delle anime della tifoseria blucerchiata, hanno emesso un duro comunicato dopo la retrocessione della Sampdoria in Serie C. Un attacco alla dirigenza che segue quello arrivato da parte dei gruppi della Sud.

