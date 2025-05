Salvini recordman di inadempienza | trasporti e dl infrastrutture nel caos

Il ministro Salvini si trova al centro di una tempesta di critiche per la sua gestione dei trasporti e delle infrastrutture. Mentre progetti ambiziosi come il ponte sullo Stretto e l'assegnazione dell'America’s Cup a Napoli attirano l'attenzione, l'Italia sembra bloccata da inadempienze e ritardi che frenano lo sviluppo del Paese.

Dietro i progetti velleitari come il ponte sullo Stretto e i grandi eventi come l'America's Cup assegnata ieri a Napoli, c'è un'Italia che si muove a rilento, quando si riesce . Salvini recordman di inadempienza: trasporti e dl infrastrutture nel caos

Salvini e la puntualità dei treni, il fact-checking: ecco come stanno le cose

Da repubblica.it: Esordisce così nell’aula di Montecitorio il ministro dei Trasporti Matteo Salvini rispondendo all’interrogazione del deputato del Pd Anthony Barbagallo che gli ha chiesto nel question time ...

Trasporti: Paita, ‘solo Lega difende Salvini’

Lo riporta lasicilia.it: Tutte le fonti indicano che da quando il suo leader ha preso in mano il ministero dei Trasporti i ritardi sono ... hanno dovuto riconoscere la verità: Salvini è un disastro.

Matteo Salvini dice che nel 2025 i treni arrivano puntuali

Secondo fanpage.it: Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha risposto oggi, 16 aprile, alle interrogazioni presentate dalle opposizioni durante il question time alla Camera dei deputati.

