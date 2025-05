Saluto romano a Genova | procura apre inchiesta oggi il corteo antifascista

La Procura di Genova ha avviato un'inchiesta sul saluto romano effettuato da circa 150 esponenti di estrema destra durante la commemorazione di Ugo Venturini, militante del Msi assassinato nel 1970. Il corteo antifascista, previsto oggi, segna una reazione significativa a un evento controverso avvenuto nel centro città, fortemente presidiato dalle forze dell'ordine.

La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per il saluto romano da parte dei circa 150 esponenti di estrema destra radunati nel capoluogo ligure lo scorso 4 maggio per la commemorazione di Ugo Venturini, militante del Msi ucciso a Genova nel 1970.

