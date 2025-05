Salute pubblica a Villa San Giovanni il monito di FI | Si faccia la manutenzione dei defibrillatori

A Villa San Giovanni, la salute pubblica è a rischio: i defibrillatori, essenziali per la vita, versano in uno stato di abbandono. Medici e cittadini uniscono le forze per chiedere un intervento urgende dall'Amministrazione comunale. È fondamentale garantire una manutenzione adeguata per prevenire episodi drammatici e proteggere la comunità.

"Villa San Giovanni non è cardio-protetta. Da cittadini, oltre che da medici, ci sentiamo in dovere di denunciare questo stato di cose per prevenire l'insorgere di episodi drammatici che si potrebbero facilmente evitare. Ecco perché invitiamo l'Amministrazione comunale, in primis il sindaco.

